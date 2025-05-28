«Ты куда?!» Эмоциональный дубненец снял на видео круживший над наукоградом дрон ВСУ
SHOT: Беспилотник ВСУ, атаковавший 28 мая подмосковную Дубну, попал на видео
Местный житель города Дубна смог снять беспилотный летательный аппарата ВСУ, который сегодня атаковал наукоград на севере Московской области. Мужчина слишком эмоционально отреагировал на увиденный вражеский дрон, сообщает Telegram-канал SHOT.
Местный житель Дубны снял на видео БПЛА ВСУ. Видео © SHOT
«Вот он! Ты куда?...Вот он, вот он!», — комментирует видео местный житель.
Напомним, что всего в ночь на 28 мая российская система ПВО смогла сбить 296 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны. Дроны были замечены над 13 регионами. Об атаках жителей информировал мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы различных областей, в том числе Андрей Воробьёв. Life.ru уже опубликовал подробный материал о сегодняшних ночных прилётах.
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