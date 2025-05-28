Сотни людей в очередях: Life.ru снял столпотворение в парализованном из-за атаки БПЛА Шереметьево
В парализованном из-за атаки украинских БПЛА Шереметьево началось столпотворение
В московском аэропорту Шереметьево сохраняется напряжённая обстановка. Сотни пассажиров вынуждены стоять в многочасовых очередях, пытаясь переоформить билеты на отменённые рейсы. Длинные очереди также наблюдаются в транзитной зоне, где для ожидающих организована раздача воды и питания. Об этом сообщает SHOT.
Столпотворение в аэропорту. Видео © Telegram / SHOT
На текущий момент задерживаются 12 вылетов и ряд прибывающих рейсов, а также зарегистрированы полные аннуляции. Ограничения на полёты во всех столичных аэропортах были сняты более часа назад, что последовало за масштабной ночной атакой украинских БПЛА.
Напомним, что этой ночью российские системы ПВО нейтрализовали 296 украинских беспилотников в 13 регионах страны. В Московском регионе было сбито около 30 дронов ВСУ, из-за которых работа столичных аэропортов оказалась временно парализована.
Обложка © Telegram / SHOT