Сотни людей в очередях: Life.ru снял столпотворение в парализованном из-за атаки БПЛА Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево сохраняется напряжённая обстановка. Сотни пассажиров вынуждены стоять в многочасовых очередях, пытаясь переоформить билеты на отменённые рейсы. Длинные очереди также наблюдаются в транзитной зоне, где для ожидающих организована раздача воды и питания. Об этом сообщает SHOT.

На текущий момент задерживаются 12 вылетов и ряд прибывающих рейсов, а также зарегистрированы полные аннуляции. Ограничения на полёты во всех столичных аэропортах были сняты более часа назад, что последовало за масштабной ночной атакой украинских БПЛА.