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28 мая, 05:37

Сотни людей в очередях: Life.ru снял столпотворение в парализованном из-за атаки БПЛА Шереметьево

В парализованном из-за атаки украинских БПЛА Шереметьево началось столпотворение

В московском аэропорту Шереметьево сохраняется напряжённая обстановка. Сотни пассажиров вынуждены стоять в многочасовых очередях, пытаясь переоформить билеты на отменённые рейсы. Длинные очереди также наблюдаются в транзитной зоне, где для ожидающих организована раздача воды и питания. Об этом сообщает SHOT.

Столпотворение в аэропорту. Видео © Telegram / SHOT

На текущий момент задерживаются 12 вылетов и ряд прибывающих рейсов, а также зарегистрированы полные аннуляции. Ограничения на полёты во всех столичных аэропортах были сняты более часа назад, что последовало за масштабной ночной атакой украинских БПЛА.

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Напомним, что этой ночью российские системы ПВО нейтрализовали 296 украинских беспилотников в 13 регионах страны. В Московском регионе было сбито около 30 дронов ВСУ, из-за которых работа столичных аэропортов оказалась временно парализована.

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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