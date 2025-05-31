Российские военные сбили ретранслятор ВСУ за линией фронта в ДНР
РИАН: Российские бойцы сбили украинский ретранслятор в районе Отрадного в ДНР
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В зоне специальной военной операции российские бойцы уничтожили украинский воздушный ретранслятор, использовавшийся для управления FPV-дронами. Беспилотник был сбит в районе населённого пункта Отрадное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Фил. Его слова передают РИА «Новости».
«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, более северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его», — рассказал боец.
По его словам, операция проводилась в рамках так называемой «свободной охоты» — вылетов за линию фронта с целью выявления и уничтожения вражеских позиций и техники. В данном случае группе удалось зафиксировать и уничтожить ретранслятор, который мог играть важную роль в управлении ударными FPV-дронами Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за неделю уничтожили значительное число вражеских целей в зоне СВО. В частности, был сбит украинский истребитель МиГ-29, а также 30 американских управляемых авиабомб JDAM, 16 реактивных снарядов HIMARS и 1 439 беспилотников самолётного типа. Кроме того, двенадцать российских военнослужащих, принимавших участие в ликвидации американского истребителя F-16, были премированы на общую сумму 15 миллионов рублей.