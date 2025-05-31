Российские военные сбили ретранслятор ВСУ за линией фронта в ДНР

В зоне специальной военной операции российские бойцы уничтожили украинский воздушный ретранслятор, использовавшийся для управления FPV-дронами. Беспилотник был сбит в районе населённого пункта Отрадное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Фил. Его слова передают РИА «Новости».

«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, более северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его», — рассказал боец.