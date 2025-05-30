Обломки сбитого БПЛА упали на здание больницы в Курске
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Украинские боевики снова атакуют беспилотниками Курск. Предварительно, обломки одного из дронов упали на здание больницы, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам местных жителей, в результате атаки могут быть пострадавшие.
Очевидцы сообщают, что первые взрывы прогремели примерно в 23:20 ночи 29 мая. После этого было ещё несколько взрывов с разными интервалами. Над городом уже сбито несколько воздушных целей и продолжает активно работать ПВО.
Как сообщал Life.ru, накануне вечером украинские БПЛА атаковали предприятие в Шебекино Белгородской области. Там беспилотник повредил грузовой автомобиль.