Обломки сбитого БПЛА упали на здание больницы в Курске

Украинские боевики снова атакуют беспилотниками Курск. Предварительно, обломки одного из дронов упали на здание больницы, сообщает Telegram-канал SHOT . По словам местных жителей, в результате атаки могут быть пострадавшие.

Очевидцы сообщают, что первые взрывы прогремели примерно в 23:20 ночи 29 мая. После этого было ещё несколько взрывов с разными интервалами. Над городом уже сбито несколько воздушных целей и продолжает активно работать ПВО.