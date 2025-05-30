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29 мая, 21:17

Обломки сбитого БПЛА упали на здание больницы в Курске

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Украинские боевики снова атакуют беспилотниками Курск. Предварительно, обломки одного из дронов упали на здание больницы, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам местных жителей, в результате атаки могут быть пострадавшие.

Очевидцы сообщают, что первые взрывы прогремели примерно в 23:20 ночи 29 мая. После этого было ещё несколько взрывов с разными интервалами. Над городом уже сбито несколько воздушных целей и продолжает активно работать ПВО.

Новости СВО. Освобождены Игнатовка, Шевченко Первое и Строевка, у ВСУ нашли сербское оружие, на Украине подсчитали уклонистов, 30 мая
Новости СВО. Освобождены Игнатовка, Шевченко Первое и Строевка, у ВСУ нашли сербское оружие, на Украине подсчитали уклонистов, 30 мая

Как сообщал Life.ru, накануне вечером украинские БПЛА атаковали предприятие в Шебекино Белгородской области. Там беспилотник повредил грузовой автомобиль.

Лия Мурадьян
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