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29 мая, 19:15

Гладков: Украинские БПЛА атаковали предприятие в Шебекино

Дрон. Обложка © freepik

Дрон. Обложка © freepik

Украинский дрон нанёс удар по предприятию в Шебекине, повредив грузовик, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в Шебекине дрон атаковал территорию предприятия, в результате чего пострадал КамАЗ. Также в районе села Белянка FPV-дрон поразил трактор, работающий в поле. В селе Зимовенька в результате удара дрона повреждены окна, фасад, забор и припаркованная «газель» в частном доме. Кроме того, ещё один дрон сдетонировал во дворе другого дома.

Гладков добавил, что в Белгородском районе на дороге Октябрьский — Щетиновка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего полуприцеп сгорел. В его сообщении не упоминалось о жертвах или пострадавших среди гражданского населения.

Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар сотрудников МЧС в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар сотрудников МЧС в Белгородской области

Ранее в Шебекино два человека получили ранения: один дрон был нейтрализован средствами РЭБ, но произошёл взрыв. Один из пострадавших получил ранения в спину и живот, второй — серьёзные травмы лица. А ещё раньше, в Белгородской области из-за обстрела ВСУ тяжело пострадал мирный житель. В Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль на трассе, в результате чего мужчина получил серьёзные травмы, и ему пришлось ампутировать руку.

Анастасия Никонорова
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