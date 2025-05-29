Гладков: Украинские БПЛА атаковали предприятие в Шебекино
Дрон. Обложка © freepik
Украинский дрон нанёс удар по предприятию в Шебекине, повредив грузовик, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в Шебекине дрон атаковал территорию предприятия, в результате чего пострадал КамАЗ. Также в районе села Белянка FPV-дрон поразил трактор, работающий в поле. В селе Зимовенька в результате удара дрона повреждены окна, фасад, забор и припаркованная «газель» в частном доме. Кроме того, ещё один дрон сдетонировал во дворе другого дома.
Гладков добавил, что в Белгородском районе на дороге Октябрьский — Щетиновка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего полуприцеп сгорел. В его сообщении не упоминалось о жертвах или пострадавших среди гражданского населения.
Ранее в Шебекино два человека получили ранения: один дрон был нейтрализован средствами РЭБ, но произошёл взрыв. Один из пострадавших получил ранения в спину и живот, второй — серьёзные травмы лица. А ещё раньше, в Белгородской области из-за обстрела ВСУ тяжело пострадал мирный житель. В Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль на трассе, в результате чего мужчина получил серьёзные травмы, и ему пришлось ампутировать руку.