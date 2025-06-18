Спикер Рады призвал «оставить себе розовые мечты» и отказался от сделки с Россией
Спикер Рады Стефанчук отверг возможность подписания документов с Россией
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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук исключил возможность подписания каких-либо документов с Россией, пока на посту президента Незалежной находится Владимир Зеленский. Такое заявление спикер сделал в интервью «РБК-Украина».
По его словам, такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока должность главы государства не будет занимать другой политик.
«И сейчас президент Украины Владимир Зеленский — это человек, который является гарантом конституции. Человек, который представляет Украину в международных отношениях в соответствии с Конституцией Украины», — ответил он.
Также Стефанчук призвал «оставить себе розовые мечты» и напомнил, что Рада является конституционным органом, выполняющим те полномочия, которые прописаны в основном законе.
Ранее стало известно, что в офисе президента Украины намечается масштабная перестановка в кадрах. Решение о смещении Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра и полной замене кабинета министров уже принято. Однако для реализации планов требуется внесение в законодательство поправки.