Спикер Рады призвал «оставить себе розовые мечты» и отказался от сделки с Россией

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук исключил возможность подписания каких-либо документов с Россией, пока на посту президента Незалежной находится Владимир Зеленский. Такое заявление спикер сделал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока должность главы государства не будет занимать другой политик.

«И сейчас президент Украины Владимир Зеленский — это человек, который является гарантом конституции. Человек, который представляет Украину в международных отношениях в соответствии с Конституцией Украины», — ответил он.

Также Стефанчук призвал «оставить себе розовые мечты» и напомнил, что Рада является конституционным органом, выполняющим те полномочия, которые прописаны в основном законе.