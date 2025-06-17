ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 14:12

«Это конец»: В Раде озвучили неутешительную новость для Зеленского

Дубинский: Несостоявшаяся встреча с Трампом означает для Зеленского конец карьеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Несостоявшаяся встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского указывает на то, что украинский экс-комик теряет позиции в мировой политике. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Последняя надежда на саммит НАТО в Гааге, где также должен быть Трамп. Если и там встреча не сложится — то можно в Киев не возвращаться. Это будет конец», — написал он в соцсетях.

«Сблизился с Путиным»: Трамп после саммита G7 сменил союзников, пишут СМИ
«Сблизился с Путиным»: Трамп после саммита G7 сменил союзников, пишут СМИ

Напомним, Трамп накануне покинул саммит G7 в Канаде досрочно, что вызвало резонанс в международных кругах. Кроме того, на встрече президенту США не дали выступить перед журналистами — премьер-министр Канады Марк Карни взял на себя роль модератора и фактически «перехватил слово», чем, по сообщениям, удивил американского лидера. Встреча между Зеленским и Трампом на полях саммита в итоге также была отменена из-за отъезда хозяина Белого дома.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar