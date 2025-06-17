«Это конец»: В Раде озвучили неутешительную новость для Зеленского

Несостоявшаяся встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского указывает на то, что украинский экс-комик теряет позиции в мировой политике. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Последняя надежда на саммит НАТО в Гааге, где также должен быть Трамп. Если и там встреча не сложится — то можно в Киев не возвращаться. Это будет конец», — написал он в соцсетях.