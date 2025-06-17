«Это конец»: В Раде озвучили неутешительную новость для Зеленского
Дубинский: Несостоявшаяся встреча с Трампом означает для Зеленского конец карьеры
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Несостоявшаяся встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского указывает на то, что украинский экс-комик теряет позиции в мировой политике. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Последняя надежда на саммит НАТО в Гааге, где также должен быть Трамп. Если и там встреча не сложится — то можно в Киев не возвращаться. Это будет конец», — написал он в соцсетях.
Напомним, Трамп накануне покинул саммит G7 в Канаде досрочно, что вызвало резонанс в международных кругах. Кроме того, на встрече президенту США не дали выступить перед журналистами — премьер-министр Канады Марк Карни взял на себя роль модератора и фактически «перехватил слово», чем, по сообщениям, удивил американского лидера. Встреча между Зеленским и Трампом на полях саммита в итоге также была отменена из-за отъезда хозяина Белого дома.