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19 июня, 07:12

«Проще застрелиться»: В Крыму объяснили тупиковое положение Зеленского

Константинов: Зеленский загнал себя в тупик, не желая признавать статус Крыма

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Глава крымского парламента Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал мнение, что нежелание экс-комика Владимира Зеленского признавать полуостров частью России загнало его в тупик.

Он считает, что после всех сделанных заявлений признание Крыма для Зеленского стало бы равносильно самоубийству. Константинов также охарактеризовал Зеленского и его команду как «людей без берегов», отметив их особую опасность. Он добавил, что эти политики не живут Украиной, ничего не связывает их с этой страной, и назвал их «детьми доллара».

«Зеленский постоянно повторял, что не будет признавать российский статус Крыма, и тем самым загнал себя в тупик. После всего сказанного теперь взять и признать для него всё равно что застрелиться», — заявил глава парламента.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после референдума, где более 95% избирателей проголосовали за воссоединение.

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Ранее сообщалось, что санкции Евросоюза против Крыма были продлены Советом ЕС ещё на один год. Эти меры фактически блокируют любые взаимодействия европейских компаний с полуостровом и местными юридическими лицами. Кроме того, для жителей Крыма по-прежнему действуют ограничения на получение шенгенских виз.

Алиса Хуссаин
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