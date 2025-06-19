Глава крымского парламента Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал мнение, что нежелание экс-комика Владимира Зеленского признавать полуостров частью России загнало его в тупик.

Он считает, что после всех сделанных заявлений признание Крыма для Зеленского стало бы равносильно самоубийству. Константинов также охарактеризовал Зеленского и его команду как «людей без берегов», отметив их особую опасность. Он добавил, что эти политики не живут Украиной, ничего не связывает их с этой страной, и назвал их «детьми доллара».

«Зеленский постоянно повторял, что не будет признавать российский статус Крыма, и тем самым загнал себя в тупик. После всего сказанного теперь взять и признать для него всё равно что застрелиться», — заявил глава парламента.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после референдума, где более 95% избирателей проголосовали за воссоединение.