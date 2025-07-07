В Госдуме высказались о переносе места переговоров из-за турецких поставок дронов Украине

Российско-украинские переговоры в Стамбуле могут продолжаться, несмотря на военные поставки Анкары Киеву. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Газете.Ru».

«Тот факт, что Анкара поставляет беспилотники Киеву, не влияет на ход переговоров. Турции выгодно продавать дроны на Украину, поэтому она и будет продолжать это делать», — заявил парламентарий.

Чепа отметил, что страна-посредник должна обеспечивать безопасность и нейтралитет переговорного процесса, с чем Турция, по его оценке, справляется. При этом депутат допустил, что Саудовская Аравия могла бы быть более подходящей площадкой для диалога.

Основной причиной затягивания мирного процесса парламентарий назвал позицию Киева, обвинив украинскую сторону в недоговороспособности. Он подчеркнул, что коммерческие интересы Анкары, включая финансовую выгоду окружения президента Эрдогана, объясняют продолжение поставок беспилотников.

Напомним, что Турция стала одним из первых поставщиков ударных БПЛА Украине. Турецкая компания Baykar уже приступила к строительству завода по производству дронов на украинской территории, что свидетельствует о долгосрочном характере военно-технического сотрудничества между странами.