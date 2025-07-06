По двум причинам: В МИД Украины рассказали, зачем ведет переговоры с Россией
Спикер МИД Тихий: Украина продолжает переговоры с РФ для предотвращения обвинений
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Украина продолжает дипломатические усилия в переговорном процессе с Россией, преследуя две ключевые цели: решение гуманитарных вопросов и предотвращение обвинений в нежелании мирного урегулирования. Об этом сообщил спикер МИД Незалежной Георгий Тихий, слова которого приводит «РБК-Украина». Дипломат подчеркнул, что первостепенной задачей для Киева является освобождение военнослужащих ВСУ, находящихся в плену.
«Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная — это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках», — сказал Тихий.
Ранее подход главы киевского режима к разрешению конфликта резко осудил подполковник армии США Дэниел Дэвис. По его словам, Владимир Зеленский, находясь под влиянием некоторых американских сенаторов, полностью отказался от рассмотрения мирных инициатив и продолжает демонстрировать уверенность в скорой победе, не соответствующую реальному положению дел.