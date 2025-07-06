По двум причинам: В МИД Украины рассказали, зачем ведет переговоры с Россией

Украина продолжает дипломатические усилия в переговорном процессе с Россией, преследуя две ключевые цели: решение гуманитарных вопросов и предотвращение обвинений в нежелании мирного урегулирования. Об этом сообщил спикер МИД Незалежной Георгий Тихий, слова которого приводит «РБК-Украина». Дипломат подчеркнул, что первостепенной задачей для Киева является освобождение военнослужащих ВСУ, находящихся в плену.

«Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная — это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках», — сказал Тихий.