В Турции рассказали о повестке третьего раунда переговоров России и Киева

Дата третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле неизвестна, но администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готова к ним. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с делегациями РФ и Незалежной, в связи с чем отметил, что есть воля на следующее собрание по урегулирования конфликта. Однако источник сообщает, что пока нет информации о проведении переговоров, и администрация правительства также не осведомлена о повестке вероятного раунда.

«Повестку определяют стороны, лучше обратиться к ним. Мы оказываем посредничество и выразили готовность принять очередной раунд», — сказал собеседник агентства.