«Тупая шутка»: Украинский военный пришёл в ярость из-за решения США

Высокопоставленный офицер украинских ВВС резко раскритиковал планы США по отправке Киеву десяти зенитных ракет для комплекса Patriot. Он назвал это решение «тупой шуткой», добавив, что такого количества снарядов не хватит даже для одного боя, пишет The Times.

«Если они в самом деле пришлют нам десять ракет, это будет просто тупой шуткой. Этого даже на один бой не хватит», — приводит издание его слова.