Трамп: США изучат запрос Киева на ещё одну систему Patriot, но она дорогостоящая

Администрация США не исключает возможности предоставления Украине дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot, однако подчеркивает значительную цену данного вооружения. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопросы прессы в ходе встречи с делегациями из Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.

По его словам, Patriot — достаточно уникальная вещь, учитывая, сколько их уже было направлено на Украину. Трамп пообещал изучить этот вопрос, добавив, что это очень и очень дорогостоящее решение.