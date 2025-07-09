Шеф Пентагона Хегсет приостановил поставки оружия Украине, не уведомив Трампа

Глава Пентагона Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок вооружений Украине без предварительного уведомления администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

4 июля телеканал NBC уже сообщал, что решение о приостановке военной помощи Киеву было односторонним шагом Хегсета. CNN уточняет, что министр обороны не проинформировал Белый дом перед тем, как санкционировал приостановку поставок на прошлой неделе.

Более того, согласно источникам телеканала, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог также не были заранее проинформированы о приостановке и узнали о ней из средств массовой информации.