«Ракеты в дефиците»: Израиль может вступить в борьбу с Украиной за американское оружие
Политолог Дудаков предсказал соперничество Израиля и Украины за оружие из США
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На фоне дефицита оружия Израиль может вступить в борьбу с Украиной за поддержку со стороны США, полагает политолог Малек Дудаков. По его словам, еврейское государство, как и Незалежная, рассчитывает получить американские системы Patriot, поэтому лобби двух стран могут перейти к соперничеству.
«Учитывая, что сейчас в Вашингтоне встречают господина Нетаньяху, я думаю, что израильское лобби хотело бы получить те же самые вооружения, которые сейчас направляются Украине, включая ракеты для систем ПВО. Эти ракеты в дефиците, а сами американцы производят лишь по 300 ракет для Patriot ежегодно», — отметил американист в беседе с NEWS.ru.
Примечательно, что в ходе визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, американский лидер заслуживает признания за вклад в укрепление стабильности и безопасности, прежде всего на ближневосточном направлении. Вероятно, таким образом политик рассчитывает склонить Трампа на свою сторону в вопросе поставки оружия.