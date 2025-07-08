«Ракеты в дефиците»: Израиль может вступить в борьбу с Украиной за американское оружие

На фоне дефицита оружия Израиль может вступить в борьбу с Украиной за поддержку со стороны США, полагает политолог Малек Дудаков. По его словам, еврейское государство, как и Незалежная, рассчитывает получить американские системы Patriot, поэтому лобби двух стран могут перейти к соперничеству.

«Учитывая, что сейчас в Вашингтоне встречают господина Нетаньяху, я думаю, что израильское лобби хотело бы получить те же самые вооружения, которые сейчас направляются Украине, включая ракеты для систем ПВО. Эти ракеты в дефиците, а сами американцы производят лишь по 300 ракет для Patriot ежегодно», — отметил американист в беседе с NEWS.ru.