Аналитик раскрыл, спасёт ли Украину от краха пиар-акция Трампа с 10 ракетами для Patriot

Вооружённым силам Украины (ВСУ) никак не помогут десять ракет для комплексов Patriot, которые президент США Дональд Трамп вознамерился отправить на Украину. Об этом заявил руководитель Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов.

По словам эксперта, заявления республиканца звучат не вполне искренними. В пакете дополнительной помощи, вероятно, будут не только противоракеты для комплексов Patriot, но и снаряды калибра 155 мм, пригодные как для оборонительных, так и для наступательных действий. Данилов дополнил, что приоритетом для Трампа является обеспечение безопасности Израиля и поддержание существующего баланса сил в регионе Ближнего Востока, а украинский вопрос будет решаться «по остаточному принципу».

«Передача 10 ракет это такая пиар-акция президента Трампа, который предполагает совершать поступки, в большей степени напоминающие шоу», — подчеркнул Данилов в беседе с 360.ru.

Аналитик подчеркнул, что десять ракет не окажут значительного влияния на ситуацию для ВСУ. Этот шаг, скорее, является символическим, позволяющим американскому лидеру продемонстрировать, что он не бросает Украину и продолжает оказывать ей поддержку. Специалист добавил, что таким образом Трамп пытается оказать давление на Россию, не принимая во внимание неэффективность подобных мер.