Аналитик раскрыл, спасёт ли Украину от краха пиар-акция Трампа с 10 ракетами для Patriot
Аналитик Данилов: Планы Трампа по отправке 10 ракет ничего не изменят для ВСУ
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Вооружённым силам Украины (ВСУ) никак не помогут десять ракет для комплексов Patriot, которые президент США Дональд Трамп вознамерился отправить на Украину. Об этом заявил руководитель Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов.
По словам эксперта, заявления республиканца звучат не вполне искренними. В пакете дополнительной помощи, вероятно, будут не только противоракеты для комплексов Patriot, но и снаряды калибра 155 мм, пригодные как для оборонительных, так и для наступательных действий. Данилов дополнил, что приоритетом для Трампа является обеспечение безопасности Израиля и поддержание существующего баланса сил в регионе Ближнего Востока, а украинский вопрос будет решаться «по остаточному принципу».
«Передача 10 ракет это такая пиар-акция президента Трампа, который предполагает совершать поступки, в большей степени напоминающие шоу», — подчеркнул Данилов в беседе с 360.ru.
Аналитик подчеркнул, что десять ракет не окажут значительного влияния на ситуацию для ВСУ. Этот шаг, скорее, является символическим, позволяющим американскому лидеру продемонстрировать, что он не бросает Украину и продолжает оказывать ей поддержку. Специалист добавил, что таким образом Трамп пытается оказать давление на Россию, не принимая во внимание неэффективность подобных мер.
«Мы заявили цели, в рамках чего была начата спецоперация, и что мы хотим достичь в результате этой спецоперации. Если господин Трамп не понимает, либо не желает понимать сложившиеся геополитические реалии и опасения России, то это уже, по большому счёту, его проблемы», — подытожил эксперт.
Напомним, в начале июля появились данные о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако спустя несколько дней президент Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву. Тем не менее позднее американские СМИ заявили, что глава Белого дома собирается передать Киеву ещё 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Снаряды отправятся на Украину, когда Штаты закончат с проверкой собственных запасов.