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9 июля, 07:27

Трамп собирается передать Киеву ещё один комплекс ПВО, подначивая ЕС сделать то же самое

WSJ: Трамп изучает варианты усиления ПВО Украины новыми системами Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп изучает возможность отдать Украине ещё одну систему ПВО Patriot. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей американской администрации.

В настоящее время Белый дом запрашивает у Пентагона информацию о вариантах расширения военной помощи Киеву, включая поставки дополнительных комплексов Patriot. Помимо этого, американские чиновники изучают, могут ли европейские союзники Украины ещё потуже затянуть пояса и усилить свои поставки систем ПВО.

«Белый дом запросил у Пентагона (данные) о вариантах отправки Украине дополнительного вооружения, включая систему Patriot. Официальные лица также выясняют, могут ли другие страны обеспечивать для Киева больше (систем) Patriot», — сказано в публикации.

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Шеф Пентагона Хегсет приостановил поставки оружия Украине, не уведомив Трампа

Ранее американские СМИ заявили, что президент США собирается передать Киеву ещё 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Снаряды отправятся на Украину, когда Штаты закончат с проверкой собственных запасов.

Напомним, в начале июля появились данные о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако спустя несколько дней президент Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву. Американский лидер назвал ситуацию на Украине «ужасной» и выразил разочарование намерением России продолжать СВО.

Владимир Озеров
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