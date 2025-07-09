Трамп собирается передать Киеву ещё один комплекс ПВО, подначивая ЕС сделать то же самое

Президент США Дональд Трамп изучает возможность отдать Украине ещё одну систему ПВО Patriot. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей американской администрации.

В настоящее время Белый дом запрашивает у Пентагона информацию о вариантах расширения военной помощи Киеву, включая поставки дополнительных комплексов Patriot. Помимо этого, американские чиновники изучают, могут ли европейские союзники Украины ещё потуже затянуть пояса и усилить свои поставки систем ПВО.

«Белый дом запросил у Пентагона (данные) о вариантах отправки Украине дополнительного вооружения, включая систему Patriot. Официальные лица также выясняют, могут ли другие страны обеспечивать для Киева больше (систем) Patriot», — сказано в публикации.