«Соскребут по амбарам»: США отнимут ракеты-перехватчики Patriot у союзников ради Украины
Профессор Подберёзкин: США ради Киева отнимут у ФРГ и Греции ракеты для Patriot
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Несмотря на продолжение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона, в частности, предоставления систем ПРО, Соединённым Штатам, вероятно, придётся перераспределить ресурсы, отбирая технику у других государств. Как заявил Алексей Подберёзкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, речь идёт о востребованных украинской стороной комплексах Patriot, которых у Киева недостаточно.
«В Германии несколько штук батарей таких оторвали. В Греции можно попробовать оторвать, ещё где-то. Но многого у них нет. Придётся соскребать где-то по амбарам», — приводит kp.ru слова специалиста.
Подберёзкин дополнил, что в мире насчитывается не более сотни данных установок. Поэтому американское руководство рассматривает возможность изъятия части ЗРК у стран, являющихся союзниками.
«А что касается оборонительного оружия, то здесь самое главное, что требуется украинцам, это даже не комплексы ЗРК, хотя мы за последние две недели грохнули две батареи на Украине. ВСУ будут требоваться, конечно, и комплексы, но прежде всего – ракеты ПВО», — пояснил эксперт.
Подберёзкин в эфире радио «Комсомольская правда» также указал на текущую корректировку стратегии, которую он охарактеризовал как достаточно бесцеремонную по отношению к России. В перспективе акцент будет смещён в сторону экономического истощения и дестабилизации внутренней обстановки в стране.
Напомним, 2 июля появилась информация, что США прекратили поставки оружия киевскому режиму. Позже американские СМИ начали разгонять тему, что президент страны якобы вообще не знал, что Штаты перестали поставлять Киеву военную помощь, а решение об этом единолично принял шеф Пентагона Хегсет. Узнав об этом, Трамп распорядился немедленно передать Украине аж целых 10 ракет-перехватчиков. Эксперты также выяснили, спасёт ли Украину от краха пиар-акция республиканца с ракетами.