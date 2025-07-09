«Соскребут по амбарам»: США отнимут ракеты-перехватчики Patriot у союзников ради Украины

Несмотря на продолжение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона, в частности, предоставления систем ПРО, Соединённым Штатам, вероятно, придётся перераспределить ресурсы, отбирая технику у других государств. Как заявил Алексей Подберёзкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, речь идёт о востребованных украинской стороной комплексах Patriot, которых у Киева недостаточно.

«В Германии несколько штук батарей таких оторвали. В Греции можно попробовать оторвать, ещё где-то. Но многого у них нет. Придётся соскребать где-то по амбарам», — приводит kp.ru слова специалиста.

Подберёзкин дополнил, что в мире насчитывается не более сотни данных установок. Поэтому американское руководство рассматривает возможность изъятия части ЗРК у стран, являющихся союзниками.

«А что касается оборонительного оружия, то здесь самое главное, что требуется украинцам, это даже не комплексы ЗРК, хотя мы за последние две недели грохнули две батареи на Украине. ВСУ будут требоваться, конечно, и комплексы, но прежде всего – ракеты ПВО», — пояснил эксперт.