Трамп обещал Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot, чтобы не отдавать России победу
CNN узнал о нежелании Трампа отдавать России победу в конфликте на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп возобновил поставки военной помощи Украине, поскольку в настоящее время он не желает отдавать России победу в конфликте. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
«Трамп также, по-видимому, менее склонен дать России «победу» в данный момент, прекратив военную помощь Украине, сообщили два источника», — сказано в материале.
По утверждению двух инсайдеров канала, Трамп «озлобился» на президента России Владимира Путина. Причина, как отмечают собеседники, кроется в «нежелании» Москвы идти на переговоры по Украине.
Напомним, что 2 июля появилась информация о том, что США прекратили поставки оружия киевскому режиму. Позже американские СМИ начали разгонять тему о том, что президент страны якобы вообще не знал, что Штаты перестали поставлять Киеву военную помощь, а решение об этом единолично принял шеф Пентагона Хегсет. Узнав об этом, Трамп распорядился немедленно передать Украине аж целых 10 ракет-перехватчиков.