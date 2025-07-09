Трамп обещал Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot, чтобы не отдавать России победу

Президент США Дональд Трамп возобновил поставки военной помощи Украине, поскольку в настоящее время он не желает отдавать России победу в конфликте. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

«Трамп также, по-видимому, менее склонен дать России «победу» в данный момент, прекратив военную помощь Украине, сообщили два источника», — сказано в материале.