Впервые с начала СВО над Киевом заметили гражданский самолёт

Над Киевом заметили транспортный самолёт. В Сети появились видео, снятые жителями украинской столицы, на которых запечатлено воздушное судно, визуально напоминающее гражданское. Предположительно, это транспортный Ан-124.

В небе над Киевом заметили, предположительно, гражданский самолёт. Видео © «Страна.ua»

Сервис Flightradar24 сообщает, что самолёт вылетел из Днепра и, по данным на момент публикации, находился над Черкасской областью. На одном из видео можно разглядеть логотип КБ «Антонов» на хвостовой части самолёта. По данным телеграм-канала Mash, судно могло транспортировать системы американские ПВО Patriot.

Напомним, с февраля 2022 года небо Украины закрыто для гражданской авиации.