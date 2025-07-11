Военные эксперты допустили, что летавший сегодня над Киевом Ан-124 доставил Patriot
Эксперт Литовкин: Пролетевший над Киевом Ан-124 мог перевозить ПВО Patriot
Ан-124 «Руслан». Обложка © Wikipedia / Айнур Казымова
Доставка элементов американской системы ПВО Patriot на Украину с помощью тяжёлого самолёта Ан-124 теоретически возможна, однако вызывает сомнения вопрос логистики и его непосредственной посадки — особенно в условиях разрушенной инфраструктуры. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.
Напомним, сегодня, 11 июля, в небе над Киевом был замечен транспортный самолёт, предположительно Ан-124. Согласно данным сервисов отслеживания полётов, самолёт вылетел из Днепра и в момент публикации находился над Черкасской областью. Тогда же появились предположения, что он перемещал системы американской ПВО Patriot.
То, что в Ан-124 частично мог поместиться какой-то фрагмент батареи Patriot, это да. Пролетел он над Киевом или куда-то летел — это я не могу подтвердить ничего, потому что сам не видел. А конфискован ли он из Канады или нет — надо смотреть на его маркировку. <...> Возникает второй вопрос: а куда он сел? На какой аэродром?
По мнению эксперта, главный вопрос в том, где приземлился самолёт. Он отметил, что все украинские аэродромы разрушены, это значительно усложняет ситуацию. Собеседник Life.ru пояснил, что воздушные суда не садятся в чистом поле, потому что земля там должна быть достаточно прочной.
Свою точку зрения на ситуацию высказал и военный аналитик Михаил Тимошенко. По его словам, украинская сторона вполне могла использовать грузовой Ан-124 «Руслан», доставив компоненты Patriot в страну.
«Cамолёт Ан-124 «Руслан» привёз Patriot. Почему нет? 124-е — это украинское производство. <...> Это значит, что это всё россыпью запихивается в пределах грузоподъёмности, а 124-й взлетает и доставляется к месту», — заявил Тимошенко.
По словам эксперта, это может быть именно тот самолёт Ан-124, который Канада конфисковала у России в 2022 году. По его словам, это единственный подобный самолёт, который на данный момент может находиться в распоряжении Украины.