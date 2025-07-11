Военные эксперты допустили, что летавший сегодня над Киевом Ан-124 доставил Patriot

То, что в Ан-124 частично мог поместиться какой-то фрагмент батареи Patriot, это да. Пролетел он над Киевом или куда-то летел — это я не могу подтвердить ничего, потому что сам не видел. А конфискован ли он из Канады или нет — надо смотреть на его маркировку. <...> Возникает второй вопрос: а куда он сел? На какой аэродром?