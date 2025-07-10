Летевший из Москвы самолёт совершил экстренную посадку из-за проблем с туалетами

Рейс авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Улан-Удэ, был вынужден изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за неисправности туалетов на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Boeing 737, выполнявший рейс 9 июля, столкнулся с проблемой спустя два часа после вылета из Домодедово. Пилоты доложили о неисправности уборных и решили направить лайнер в Новосибирск. Экипаж предварительно запросил снижение для выработки топлива. Посадка прошла благополучно.