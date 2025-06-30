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30 июня, 09:14

Пилоты российского самолёта увидели летящего человека в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты iFly заметили летящего на параплане человека над Москвой

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В небе над Москвой пилоты iFly обнаружили человека, летящего на параплане. Он совершал несанкционированный полёт вблизи Шереметьево.

Согласно сообщению Telegram-канала Aviaincident, когда Airbus A330, следовавший из Петропавловска-Камчатского, пролетал над Москвой на высоте 760 метров в районе аэропорта, его экипаж заметил зелёный параплан, летящий слева на той же высоте.

«Район аэродрома Шереметьево высота 2500 футов доклад экипажа о наблюдении параплана зелёного цвета слева 3 мили на высоте следования ВС, разрешение на ИВП в данном районе не выдавалось», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Подчёркивается, что разрешение на полёт в данной зоне не выдавалось. О нарушении воздушного пространства немедленно оповестили профильные службы.

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Ранее в аэропорту Сочи столкнулись два самолёта. Во время взлётного разбега один лайнер задел крылом другой, находившийся рядом на полосе. Южная транспортная прокуратура начала расследование, чтобы выяснить причины и проверить соблюдение безопасности полётов.

Ольга Сливченко
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