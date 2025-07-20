Аэропорт Шереметьево закрыли из-за массированной атаки БПЛА
Росавиация: Временные ограничения на полёты введены в Шереметьево
Обложка © Life.ru
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на выпуск воздушных судов на фоне отражения воздушной атаки на Москву. Об этом сообщили в Росавиации.
«Шереметьево. Введены временные ограничения: приём и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — информирует служба.
Ранее утром стало известно, что четыре вражеских беспилотника, летевшие на Москву, сбиты нашими войсками ПВО. Во время отражения воздушной атаки на столицу был закрыт аэропорт Внуково. Позже был уничтожен ещё один БПЛА.