Два человека погибли при ударе беспилотника по микроавтобусу в Новой Каховке

В Новой Каховке Херсонской области при атаке беспилотника по гражданскому микроавтобусу погибли два человека. Об этом сообщили местные власти.

По предварительным данным, удар пришёлся прямо по транспортному средству. На месте погибли мужчина и женщина, ещё одну пострадавшую с ранениями доставили в больницу. Её состояние уточняется.

Обстоятельства произошедшего выясняются.