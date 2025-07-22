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22 июля, 11:20

Два человека погибли при ударе беспилотника по микроавтобусу в Новой Каховке

Обложка © Mash на Донбассе

Обложка © Mash на Донбассе

В Новой Каховке Херсонской области при атаке беспилотника по гражданскому микроавтобусу погибли два человека. Об этом сообщили местные власти.

По предварительным данным, удар пришёлся прямо по транспортному средству. На месте погибли мужчина и женщина, ещё одну пострадавшую с ранениями доставили в больницу. Её состояние уточняется.

ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке, здание почти полностью уничтожено
ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке, здание почти полностью уничтожено

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что на днях всё в той же Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ загорелись хозяйственные постройки на территории закрытой школы №1 и рядом стоящий микроавтобус. Огонь удалось оперативно потушить.

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Марина Фещенко
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