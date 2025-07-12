В Новой Каховке из-за атаки ВСУ загорелись школа и микроавтобус

В Новой Каховке Херсонской области на улице Ленина после обстрела со стороны ВСУ загорелись хозяйственные постройки на территории закрытой школы №1 и рядом стоящий микроавтобус. Огонь удалось оперативно потушить, пострадавших нет. Об этом сообщили в администрации городского округа.