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Регион
12 июля, 14:37

В Новой Каховке из-за атаки ВСУ загорелись школа и микроавтобус

В Херсонской области дроны ВСУ обстреляли неработающую школу и микроавтобус. Обложка © VK / Администрация городского округа Новая Каховка

В Херсонской области дроны ВСУ обстреляли неработающую школу и микроавтобус. Обложка © VK / Администрация городского округа Новая Каховка

В Новой Каховке Херсонской области на улице Ленина после обстрела со стороны ВСУ загорелись хозяйственные постройки на территории закрытой школы №1 и рядом стоящий микроавтобус. Огонь удалось оперативно потушить, пострадавших нет. Об этом сообщили в администрации городского округа.

«Благодаря оперативным действиям сил пожарной части города, пожар был своевременно ликвидирован. Распространения огня не произошло», — говорится в сообщении.

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Правобережная часть Херсонской области, включая Новую Каховку, продолжает находиться в зоне регулярных боевых действий. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, не исключён возможный вывод ВСУ с оккупированной территории в будущем, однако на текущий момент такие разговоры считаются преждевременными.

Милена Скрипальщикова
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