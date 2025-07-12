В Новой Каховке из-за атаки ВСУ загорелись школа и микроавтобус
В Херсонской области дроны ВСУ обстреляли неработающую школу и микроавтобус. Обложка © VK / Администрация городского округа Новая Каховка
В Новой Каховке Херсонской области на улице Ленина после обстрела со стороны ВСУ загорелись хозяйственные постройки на территории закрытой школы №1 и рядом стоящий микроавтобус. Огонь удалось оперативно потушить, пострадавших нет. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Благодаря оперативным действиям сил пожарной части города, пожар был своевременно ликвидирован. Распространения огня не произошло», — говорится в сообщении.
Правобережная часть Херсонской области, включая Новую Каховку, продолжает находиться в зоне регулярных боевых действий. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, не исключён возможный вывод ВСУ с оккупированной территории в будущем, однако на текущий момент такие разговоры считаются преждевременными.