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Регион
1 июля, 05:35

«Шансы возрастают»: На Херсонщине допустили вывод войск ВСУ из правобережной части региона

Сальдо: Украина может вывести ВСУ из правобережной части Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Нельзя полностью исключать уход Вооружённых сил Украины с оккупированной ими части правобережья, но на данный момент размышления по данному вопросу преждевременны. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Всё возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днём, особенно с учётом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно»,сказал Сальдо РИА «Новости», оценивая шансы вывода войск ВСУ из правобережья.

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А ранее губернатор Херсонской области проинформировал о проведении рейдов на оккупированный ВСУ правый берег Днепра. По словам Сальдо, это является частью оперативной тактики, направленной на сдерживание украинских войск.

Мария Любицкая
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