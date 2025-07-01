«Шансы возрастают»: На Херсонщине допустили вывод войск ВСУ из правобережной части региона
Сальдо: Украина может вывести ВСУ из правобережной части Херсонской области
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Нельзя полностью исключать уход Вооружённых сил Украины с оккупированной ими части правобережья, но на данный момент размышления по данному вопросу преждевременны. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Всё возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днём, особенно с учётом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно», — сказал Сальдо РИА «Новости», оценивая шансы вывода войск ВСУ из правобережья.
А ранее губернатор Херсонской области проинформировал о проведении рейдов на оккупированный ВСУ правый берег Днепра. По словам Сальдо, это является частью оперативной тактики, направленной на сдерживание украинских войск.