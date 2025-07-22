Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона в Курской области
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В Курской области в результате налёта вражеского FPV-дрона пострадал 51-летний мужчина. Беспилотник атаковал частный дом в деревне Гирьи Беловского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«В результате удара пострадал 51-летний мужчина. У него осколочные ранения ног и лица», — написал Хинштейн.
Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу, где врачи сделали всё необходимое, чтобы спасти человека.
Власти просят жителей Курской области пока не возвращаться в приграничье, поскольку сейчас это опасно.
Ранее в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения после атаки украинского дрона на хутор Леоновка в Белгородской области. Он пострадал, когда БПЛА атаковал гражданский автомобиль.