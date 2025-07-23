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Регион
22 июля, 22:02

Обломки дрона ВСУ упали у проезжей части в Новочеркасске Ростовской области

Падение дрона в Новочеркасске Ростовской области. Обложка © Telegram / РОСТОВ ГЛАВНЫЙ - РОСТОВ НОВОСТИ

Падение дрона в Новочеркасске Ростовской области. Обложка © Telegram / РОСТОВ ГЛАВНЫЙ - РОСТОВ НОВОСТИ

Обломки украинского дрона рухнули рядом с проезжей частью в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, БПЛА летели в сторону местной ГРЭС. Люди слышали не менее десяти взрывов в результате работы ПВО. Официальные сообщения о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область пока не поступали.

Отметим, что угрозу атаки беспилотников объявили по всей территории Ростовской области вечером 22 июля, после 23:00. Согласно оповещению в приложении МЧС России, жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

ПВО сбила 51 украинский БПЛА над регионами России вечером 22 июля
ПВО сбила 51 украинский БПЛА над регионами России вечером 22 июля

Ранее в Курской области в результате налёта вражеского FPV-дрона пострадал 51-летний мужчина. Человека ранило во время атаки беспилотника на частный дом в деревне Гирьи Беловского района. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Лия Мурадьян
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