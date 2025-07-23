Обломки дрона ВСУ упали у проезжей части в Новочеркасске Ростовской области

Обломки украинского дрона рухнули рядом с проезжей частью в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, БПЛА летели в сторону местной ГРЭС. Люди слышали не менее десяти взрывов в результате работы ПВО. Официальные сообщения о последствиях атаки беспилотников на Ростовскую область пока не поступали.

Отметим, что угрозу атаки беспилотников объявили по всей территории Ростовской области вечером 22 июля, после 23:00. Согласно оповещению в приложении МЧС России, жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.