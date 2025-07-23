Власти Нижегородской области сообщили о последствиях атаки БПЛА
Губернатор Никитин: ПВО сбила БПЛА над Нижегородской областью
Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать промышленные объекты региона с использованием беспилотников. Инцидент произошёл в ночь на 23 июля.
«Сегодня ночью вражеские БПЛА вновь были направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет — все воздушные цели были своевременно уничтожены силами ПВО.
Всего за последние сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили 33 украинских беспилотника. Над Нижегородской областью сбили шесть БПЛА, при этом наиболее интенсивные атаки зафиксированы в Тульской (12 дронов) и Ростовской (11 дронов) областях.
Напомним, вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, уничтожив в общей сложности 51 беспилотный летательный аппарат, принадлежавший вооружённым силам Украины. Сообщается, что работа ПВО была зафиксирована в ряде областей Российской Федерации, включая Брянскую, Курскую, Ростовскую, Орловскую, Калужскую, Тульскую и Липецкую.