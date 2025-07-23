Власти Нижегородской области сообщили о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать промышленные объекты региона с использованием беспилотников. Инцидент произошёл в ночь на 23 июля.

«Сегодня ночью вражеские БПЛА вновь были направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет — все воздушные цели были своевременно уничтожены силами ПВО.

Всего за последние сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили 33 украинских беспилотника. Над Нижегородской областью сбили шесть БПЛА, при этом наиболее интенсивные атаки зафиксированы в Тульской (12 дронов) и Ростовской (11 дронов) областях.