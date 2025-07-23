Над Чёрным морем и Крымом сбили 16 украинских БПЛА

«С 19:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских БПЛА самолётного типа: восемь — над акваторией Черного моря и восемь — над территорией Республики Крым», — указано в сообщении ведомства.

Несколько минут назад сообщалось, что над Севастополем сбили шесть беспилотников ВСУ. Губернатор города Михаил Развожаев заверил, что ситуация под контролем. Он призвал горожан находиться в безопасных зонах и не публиковать информацию о работе ПВО, а также доверять только официальным источникам.



