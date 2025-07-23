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Регион
23 июля, 17:33

Над Чёрным морем и Крымом сбили 16 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над Чёрным морем и Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С 19:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских БПЛА самолётного типа: восемь — над акваторией Черного моря и восемь — над территорией Республики Крым», — указано в сообщении ведомства.

Три человека пострадали при ночной атаке БПЛА на ростовский Новочеркасск
Три человека пострадали при ночной атаке БПЛА на ростовский Новочеркасск

Несколько минут назад сообщалось, что над Севастополем сбили шесть беспилотников ВСУ. Губернатор города Михаил Развожаев заверил, что ситуация под контролем. Он призвал горожан находиться в безопасных зонах и не публиковать информацию о работе ПВО, а также доверять только официальным источникам.


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Наталья Демьянова
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