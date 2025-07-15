Погибшие на пляже в Курске награждены посмертно. Среди них – пятилетний Толя, который закрыл собой маму
Хинштейн подписал распоряжение о награждении четырёх погибших на пляже в Курске
Анатолий Минашкин. Вячеслав Гаврилов. Артём Ларин. Алексей Каменев. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился о награждении посмертно четырёх человек, которые погибли во время атаки ВСУ на пляж в Курске. Все они совершили подвиг, спасая людей, подчеркнул глава региона.
«Подписал распоряжение о награждении знаками «За верность долгу и мужество» посмертно четырёх курян, погибших при недавней атаке на городской пляж. Анатолий Минашкин. Вячеслав Гаврилов. Артём Ларин. Алексей Каменев. Каждый из них погиб, оказывая помощь другим», — отметил чиновник.
Каждый из погибших — пример мужества и самопожертвования. Хинштейн добавил, что всем нам нужно брать пример с таких героев, которые бросились на помощь, рискуя собственной жизнью.
«Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем», — заключил политик.
Напомним, 8 июля ВСУ нанесли удары по курскому пляжу «Городской». В результате атаки погибли четыре человека, среди которых был 5-летний мальчик Толя. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что всех погибших посмертно наградят за героизм. Так, росгвардеец Вячеслав Гаврилов одним из первых бросился эвакуировать раненых людей, но погиб сам во время второго удара со стороны Украины. Артём Ларин и Алексей Каменев тоже были на месте трагедии, но не ушли и успели вынести из эпицентра нескольких человек, сами спастись не смогли. А 5-летний мальчик Толя Минашкин закрыл собой маму, когда началась украинская атака.