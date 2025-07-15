Погибшие на пляже в Курске награждены посмертно. Среди них – пятилетний Толя, который закрыл собой маму

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн распорядился о награждении посмертно четырёх человек, которые погибли во время атаки ВСУ на пляж в Курске. Все они совершили подвиг, спасая людей, подчеркнул глава региона.

«Подписал распоряжение о награждении знаками «За верность долгу и мужество» посмертно четырёх курян, погибших при недавней атаке на городской пляж. Анатолий Минашкин. Вячеслав Гаврилов. Артём Ларин. Алексей Каменев. Каждый из них погиб, оказывая помощь другим», — отметил чиновник.

Каждый из погибших — пример мужества и самопожертвования. Хинштейн добавил, что всем нам нужно брать пример с таких героев, которые бросились на помощь, рискуя собственной жизнью.