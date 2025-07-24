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23 июля, 21:42

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник за три часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за период с 20:40 до 23:50 мск уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению ведомства, десять беспилотников были уничтожены над акваторией Чёрного моря, девять — над акваторией Азовского моря и два — над территорией Краснодарского края.

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Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над Чёрным морем и Республикой Крым. В Минобороны РФ отметили, что за период времени с 19:00 до 20:00 мск было уничтожено восемь БПЛА над акваторией Чёрного моря и восемь – над территорией Крыма. Информации о последствиях на земле не поступало.

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Антон Голыбин
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