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24 июля, 21:45

Над Ростовской областью гремят взрывы, ПВО отражает атаку дронов «Лютый»

SHOT: В Ростовской области прогремели взрывы, ПВО отражает атаку дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Ростовской области прогремело не менее семи взрывов — силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов «Лютый». Об этом сообщает SHOT.

Звук пролёта украинского беспилотника в Таганроге. Видео © SHOT

Жители Таганрога, Новочеркасска, Шахт и Матвеева Кургана рассказали телеграм-каналу, что слышали взрывы и звуки пролетающих дронов, а также видели вспышки в небе. Официальной информации пока не поступало.

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Никита Никонов
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