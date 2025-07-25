Над Ростовской областью гремят взрывы, ПВО отражает атаку дронов «Лютый»

В Ростовской области прогремело не менее семи взрывов — силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов «Лютый». Об этом сообщает SHOT.

Жители Таганрога, Новочеркасска, Шахт и Матвеева Кургана рассказали телеграм-каналу, что слышали взрывы и звуки пролетающих дронов, а также видели вспышки в небе. Официальной информации пока не поступало.