Гладков сообщил о массированных атаках ВСУ на Белгородскую область
Гладков: ВСУ дважды обстреляли белгородское Шебекино
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«Шебекино дважды подвергся обстрелу. Различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях», — написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, на одном из предприятий беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив окна производственного помещения, линию электропередачи и трактор.
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Гладков добавил, что в Грайворонском округе беспилотники атаковали гражданские объекты. В Рождественке дрон повредил автомобиль, а в Мокрой Орловке в результате сброса взрывчатки с БПЛА оказались повреждены гараж и машина. Губернатор также сообщил о многочисленных атаках дронов в Валуйском округе, затронувших семь населённых пунктов.
Ранее сообщалось, что в Сочи увеличилось число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ. Как уточнили в оперативном штабе Краснодарского края, медицинская помощь потребовалась в итоге 13 гражданам. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения. В Госдуме предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи.