Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 18:17

Гладков сообщил о массированных атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ дважды обстреляли белгородское Шебекино

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся двум обстрелам со стороны ВСУ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«Шебекино дважды подвергся обстрелу. Различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, на одном из предприятий беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив окна производственного помещения, линию электропередачи и трактор.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Гладков добавил, что в Грайворонском округе беспилотники атаковали гражданские объекты. В Рождественке дрон повредил автомобиль, а в Мокрой Орловке в результате сброса взрывчатки с БПЛА оказались повреждены гараж и машина. Губернатор также сообщил о многочисленных атаках дронов в Валуйском округе, затронувших семь населённых пунктов.

Дроны ВСУ атаковали машину с ребёнком и двумя взрослыми в Брянской области
Дроны ВСУ атаковали машину с ребёнком и двумя взрослыми в Брянской области

Ранее сообщалось, что в Сочи увеличилось число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ. Как уточнили в оперативном штабе Краснодарского края, медицинская помощь потребовалась в итоге 13 гражданам. Власти продолжают ликвидацию последствий нападения. В Госдуме предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar