Дроны ВСУ атаковали машину с ребёнком и двумя взрослыми в Брянской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали автомобиль с семьей и семилетним ребёнком в селе Лемешовка Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Мужчина, женщина и ребёнок оперативно доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал губернатор.

Он также обратился к населению с просьбой сохранять бдительность и осторожность, поскольку украинские силы продолжают обстреливать приграничные территории.