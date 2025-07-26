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Регион
26 июля, 15:17

Смертельный удар у клуба: ВСУ атаковали курскую деревню в 5 км от границы с Украиной

Мирный житель погиб при ударе украинского БПЛА по деревне Обеста Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Мирный житель погиб при ударе украинского FPV-дрона по деревне Обеста в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Варварские преступления украинских преступников. По предварительной информации, сегодня в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в 5-ти км от границы с Украиной, вражеский FPV-дрон совершил атаку рядом с местным клубом. К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель»,написал глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. На фоне трагичного происшествия Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничные районы Курской области.

Появилось первое видео с места падения дрона ВСУ на частный дом в Ингушетии
Появилось первое видео с места падения дрона ВСУ на частный дом в Ингушетии

Ранее БПЛА противника нанёс удар по зданию в посёлке Уразово Белгородской области, пострадал мирный житель. Также украинский дрон был сбит в небе Ингушетии. При падении обломков на жилой дом была ранена женщина и трое детей.

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Юрий Лысенко
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