Смертельный удар у клуба: ВСУ атаковали курскую деревню в 5 км от границы с Украиной

Мирный житель погиб при ударе украинского FPV-дрона по деревне Обеста в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Варварские преступления украинских преступников. По предварительной информации, сегодня в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в 5-ти км от границы с Украиной, вражеский FPV-дрон совершил атаку рядом с местным клубом. К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель», — написал глава региона.