Смертельный удар у клуба: ВСУ атаковали курскую деревню в 5 км от границы с Украиной
Мирный житель погиб при ударе украинского БПЛА по деревне Обеста Курской области
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Мирный житель погиб при ударе украинского FPV-дрона по деревне Обеста в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Варварские преступления украинских преступников. По предварительной информации, сегодня в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в 5-ти км от границы с Украиной, вражеский FPV-дрон совершил атаку рядом с местным клубом. К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель», — написал глава региона.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. На фоне трагичного происшествия Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничные районы Курской области.
Ранее БПЛА противника нанёс удар по зданию в посёлке Уразово Белгородской области, пострадал мирный житель. Также украинский дрон был сбит в небе Ингушетии. При падении обломков на жилой дом была ранена женщина и трое детей.