Аэропорт Пулково отправил 27 самолётов на запасные аэродромы в Москву и Архангельск

В результате временных ограничений, введённых после атаки беспилотников на Ленинградскую область, аэропорт Пулково столкнулся с серьёзными перебоями в работе. Согласно данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 27 прибывающих рейсов были перенаправлены в аэропорты Москвы и Архангельска, ещё 37 вылетов полностью отменены.