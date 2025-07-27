Аэропорт Пулково отправил 27 самолётов на запасные аэродромы в Москву и Архангельск
Аэропорт Пулково отправил 27 самолётов на запасные аэродромы и отменил 37 рейсов
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В результате временных ограничений, введённых после атаки беспилотников на Ленинградскую область, аэропорт Пулково столкнулся с серьёзными перебоями в работе. Согласно данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 27 прибывающих рейсов были перенаправлены в аэропорты Москвы и Архангельска, ещё 37 вылетов полностью отменены.
«27 рейсов отправлены на запасные аэродромы (Шереметьево, Домодедово, Архангельск), 37 рейсов отменены», — говорится в сообщении.
Ограничения воздушного пространства стали ответной мерой на угрозу со стороны беспилотных летательных аппаратов. В прокуратуре подчеркнули, что принятые меры были временными и необходимыми для обеспечения безопасности.
Напомним, 27 июля в петербургском аэропорту Пулково произошли масштабные задержки авиарейсов в связи с временными ограничениями. По данным на утро, 49 вылетов были отменены, а 62 прибывающих рейса задержаны. Силами ПВО было сбито свыше десяти украинских беспилотников на подлёте к городу. После устранения угрозы аэропорт возобновил работу в штатном режиме, однако отправление рейсов сейчас проходит с обязательным согласованием с компетентными службами.