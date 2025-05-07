Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Life.ru назвал ночную массированную атаку ВСУ, отражённую российскими системами ПВО, «пиаром» для Европы, направленным на выклянчивание денег. Он подчеркнул, что силы ПВО РФ показали себя с лучшей стороны, а действия Украины лишены всякого военного смысла.

За эти три года ВС РФ достигли высочайшего уровня профессионализма. Снабжение боеприпасами, системами радиоэлектронной борьбы, системами ПВО, системами разведки — всё на высочайшем уровне. Вот такой комплексный подход со стороны России показывает, что мы действительно сегодня в военном плане самая мощная страна. У нас самая мощная армия и самая надёжная ПВО.

Парламентарий отметил, что российские системы ПВО превосходят по эффективности даже израильский «Железный купол». Он также подчеркнул устойчивость российской экономики, несмотря на западные санкции. По словам депутата, системы ПВО будут функционировать в штатном режиме 9 Мая, обеспечивая безопасность граждан, а ВС РФ способны отразить любые атаки со стороны Украины.

«Так что, конечно, безусловно, есть моменты, когда в момент сбития тех или иных беспилотников части могут куда-то упасть, кого-то поранить, к этому надо относиться с пониманием и внимательно. В случае какой-то угрозы обязательно перемещаться в укрытие. А в целом, конечно, ещё раз подчеркну, что безопасность у нас на высочайшем уровне», — резюмировал Свинцов.