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Регион
7 мая, 17:01

«Красавцы»: Life.ru публикует момент уничтожения одного из двух БПЛА над Подмосковьем

Момент уничтожения одного из двух БПЛА над Подмосковьем попал на видео

Появилось видео с моментом уничтожения одного из двух БПЛА над подмосковным Домодедово. Кадры публикует SHOT.

Уничтожение БПЛА в Домодедово. Видео © SHOT

«Красавцы», — комментирует автор ролика уничтожение вражеского дрона.

Несколько минут назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила ещё два беспилотника на подлёте к столице. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. До этого Минобороны сегодня заявляло, что российские регионы атаковали более 500 дронов.

«Лучшая в мире»: В Госдуме высоко оценили эффективность ПВО России после налёта дронов
«Лучшая в мире»: В Госдуме высоко оценили эффективность ПВО России после налёта дронов
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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