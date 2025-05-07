«Красавцы»: Life.ru публикует момент уничтожения одного из двух БПЛА над Подмосковьем
Момент уничтожения одного из двух БПЛА над Подмосковьем попал на видео
Появилось видео с моментом уничтожения одного из двух БПЛА над подмосковным Домодедово. Кадры публикует SHOT.
Уничтожение БПЛА в Домодедово. Видео © SHOT
«Красавцы», — комментирует автор ролика уничтожение вражеского дрона.
Несколько минут назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила ещё два беспилотника на подлёте к столице. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. До этого Минобороны сегодня заявляло, что российские регионы атаковали более 500 дронов.
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