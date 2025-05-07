Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 12:01

Российские силы разгромили военные объекты ВСУ в 149 районах

Российские силы разгромили военные объекты ВСУ в 149 районах. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российские силы разгромили военные объекты ВСУ в 149 районах. Обложка © Шедеврум / Life.ru

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по ключевым военным объектам Украины, включая инфраструктуру аэродромов, склады с боеприпасами и безэкипажными катерами, а также места подготовки беспилотников и временные базы ВСУ в 149 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, к операциям привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные комплексы и артиллерия, которые также уничтожили пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

ВСУшники в предсмертной агонии: ВС РФ продолжают громить врага в курском приграничье
ВСУшники в предсмертной агонии: ВС РФ продолжают громить врага в курском приграничье

Ранее сообщалось об отражении попытки прорыва ВСУ в Курскую область. Украинская сторона потеряла до 40 человек личного состава и несколько единиц тяжёлой техники, включая танки Т-72, бронеавтомобили «Козак» и американские БМП Bradley.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar