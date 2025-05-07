Российские силы разгромили военные объекты ВСУ в 149 районах

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по ключевым военным объектам Украины, включая инфраструктуру аэродромов, склады с боеприпасами и безэкипажными катерами, а также места подготовки беспилотников и временные базы ВСУ в 149 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, к операциям привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные комплексы и артиллерия, которые также уничтожили пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.