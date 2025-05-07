Российские силы разгромили военные объекты ВСУ в 149 районах
Российские силы разгромили военные объекты ВСУ в 149 районах. Обложка © Шедеврум / Life.ru
За минувшие сутки российские войска нанесли удары по ключевым военным объектам Украины, включая инфраструктуру аэродромов, склады с боеприпасами и безэкипажными катерами, а также места подготовки беспилотников и временные базы ВСУ в 149 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, к операциям привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные комплексы и артиллерия, которые также уничтожили пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
Ранее сообщалось об отражении попытки прорыва ВСУ в Курскую область. Украинская сторона потеряла до 40 человек личного состава и несколько единиц тяжёлой техники, включая танки Т-72, бронеавтомобили «Козак» и американские БМП Bradley.