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15 мая, 13:54

В генконсульстве России в Стамбуле опровергли отмену переговоров с Украиной

Здание генконсульства России в Стамбуле. Фото © ТАСС / Андрей Палария

Здание генконсульства России в Стамбуле. Фото © ТАСС / Андрей Палария

На данный момент не идёт речи об отмене переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь генерального консульства РФ в крупнейшем городе Турции Андриан Андрианов.

«Переговоры не отменены», — уточнил он.

Дипломат добавил, что в 17:30 ожидается заявление для прессы главы делегации России Владимира Мединского. Оно прозвучит перед переговорами.

Ранее Мединский заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров и возможным компромиссам. У делегации РФ рабочий настрой, отметил помощник президента.

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Напомним, мировая общественность ждёт встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, которую ранее предложил провести президент России Владимир Путин. Ожидается, что переговоры состоятся во второй половине дня. Владимир Зеленский решил сначала слетать в Анкару и увидеться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а только потом якобы принять решение о визите украинской делегации в Стамбул. После его прибытия город всколыхнуло землетрясение. Делегацию РФ, как и в 2022 году, будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский, также в неё вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. От Украины должны быть глава офиса Зеленского Ерман министр обороны Умеров и другие чиновники.

Никита Никонов
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