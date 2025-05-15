В генконсульстве России в Стамбуле опровергли отмену переговоров с Украиной
Здание генконсульства России в Стамбуле. Фото © ТАСС / Андрей Палария
На данный момент не идёт речи об отмене переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь генерального консульства РФ в крупнейшем городе Турции Андриан Андрианов.
«Переговоры не отменены», — уточнил он.
Дипломат добавил, что в 17:30 ожидается заявление для прессы главы делегации России Владимира Мединского. Оно прозвучит перед переговорами.
Ранее Мединский заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров и возможным компромиссам. У делегации РФ рабочий настрой, отметил помощник президента.
Напомним, мировая общественность ждёт встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, которую ранее предложил провести президент России Владимир Путин. Ожидается, что переговоры состоятся во второй половине дня. Владимир Зеленский решил сначала слетать в Анкару и увидеться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а только потом якобы принять решение о визите украинской делегации в Стамбул. После его прибытия город всколыхнуло землетрясение. Делегацию РФ, как и в 2022 году, будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский, также в неё вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. От Украины должны быть глава офиса Зеленского Ерман министр обороны Умеров и другие чиновники.