Напомним, мировая общественность ждёт встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, которую ранее предложил провести президент России Владимир Путин. Ожидается, что переговоры состоятся во второй половине дня. Владимир Зеленский решил сначала слетать в Анкару и увидеться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а только потом якобы принять решение о визите украинской делегации в Стамбул. После его прибытия город всколыхнуло землетрясение. Делегацию РФ, как и в 2022 году, будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский, также в неё вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. От Украины должны быть глава офиса Зеленского Ерман министр обороны Умеров и другие чиновники.