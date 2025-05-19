В Сирии правительственные войска вступили в бой с курдами
Syria TV: ВС Сирии вступили в ожесточённый бой с курдами в провинции Алеппо
Боевики в Алеппо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash
В районе плотины Тишрин в провинции Алеппо в ночь на понедельник произошли столкновения между курдскими бойцами из «Сирийских демократических сил» (СДС) и сирийскими правительственными войсками. Об этом сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на собственный военный источник в 72-ой бригаде армии САР.
«СДС атаковали позиции на направлении плотины Тишрин. Наши позиции подверглись атаке в районе плотины на высоте Сириятел», — приводятся слова источника телеканала.
В результате ожесточённых боев сирийские правительственные войска выбили курдские отряды из двух ранее занимаемых ими опорных пунктов. Источник передаёт о прибытии крупных армейских колонн для усиления позиций.
Телеканал не сообщает о причинах, спровоцировавших вооружённое противостояние между сторонами.
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