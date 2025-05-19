В Сирии правительственные войска вступили в бой с курдами

В районе плотины Тишрин в провинции Алеппо в ночь на понедельник произошли столкновения между курдскими бойцами из «Сирийских демократических сил» (СДС) и сирийскими правительственными войсками. Об этом сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на собственный военный источник в 72-ой бригаде армии САР.

«СДС атаковали позиции на направлении плотины Тишрин. Наши позиции подверглись атаке в районе плотины на высоте Сириятел», — приводятся слова источника телеканала.

В результате ожесточённых боев сирийские правительственные войска выбили курдские отряды из двух ранее занимаемых ими опорных пунктов. Источник передаёт о прибытии крупных армейских колонн для усиления позиций.

Телеканал не сообщает о причинах, спровоцировавших вооружённое противостояние между сторонами.