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19 мая, 07:10

В Сирии правительственные войска вступили в бой с курдами

Syria TV: ВС Сирии вступили в ожесточённый бой с курдами в провинции Алеппо

Боевики в Алеппо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Боевики в Алеппо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

В районе плотины Тишрин в провинции Алеппо в ночь на понедельник произошли столкновения между курдскими бойцами из «Сирийских демократических сил» (СДС) и сирийскими правительственными войсками. Об этом сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на собственный военный источник в 72-ой бригаде армии САР.

«СДС атаковали позиции на направлении плотины Тишрин. Наши позиции подверглись атаке в районе плотины на высоте Сириятел», — приводятся слова источника телеканала.

В результате ожесточённых боев сирийские правительственные войска выбили курдские отряды из двух ранее занимаемых ими опорных пунктов. Источник передаёт о прибытии крупных армейских колонн для усиления позиций.

Телеканал не сообщает о причинах, спровоцировавших вооружённое противостояние между сторонами.

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Мария Любицкая
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