Сирия уберёт портрет Асада с банкнот и перестанет их печатать в России

Сирийские власти намерены перестать печатать национальную валюту на территории России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Вместо этого печать купюр планируется наладить в Германии и ОАЭ, изменив их дизайн и убрав изображение экс-главы Сирии Башара Асада.

Как утверждается в публикации, две немецкие компании уже готовы заключить с Сирией соглашение о производстве банкнот и ценных бумаг. Россия печатала сирийскую национальную валюту с 2012 года, когда Евросоюз ввёл санкции против Дамаска, что привело к разрыву соответствующего контракта с европейской фирмой.