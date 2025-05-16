Сирия уберёт портрет Асада с банкнот и перестанет их печатать в России
Reuters: Сирия планирует отказаться печатать банкноты в России
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Сирийские власти намерены перестать печатать национальную валюту на территории России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Вместо этого печать купюр планируется наладить в Германии и ОАЭ, изменив их дизайн и убрав изображение экс-главы Сирии Башара Асада.
Как утверждается в публикации, две немецкие компании уже готовы заключить с Сирией соглашение о производстве банкнот и ценных бумаг. Россия печатала сирийскую национальную валюту с 2012 года, когда Евросоюз ввёл санкции против Дамаска, что привело к разрыву соответствующего контракта с европейской фирмой.
Ранее сообщалось, что Сирия заключила крупную инвестиционную сделку с дубайской компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов, предусматривающую модернизацию и управление портом Тартус. Этот шаг последовал после расторжения в январе текущего года предыдущего соглашения с российской стороной, действовавшего с 2019 года.