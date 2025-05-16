Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 17:15

Сирия уберёт портрет Асада с банкнот и перестанет их печатать в России

Reuters: Сирия планирует отказаться печатать банкноты в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hanohiki

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hanohiki

Сирийские власти намерены перестать печатать национальную валюту на территории России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Вместо этого печать купюр планируется наладить в Германии и ОАЭ, изменив их дизайн и убрав изображение экс-главы Сирии Башара Асада.

Как утверждается в публикации, две немецкие компании уже готовы заключить с Сирией соглашение о производстве банкнот и ценных бумаг. Россия печатала сирийскую национальную валюту с 2012 года, когда Евросоюз ввёл санкции против Дамаска, что привело к разрыву соответствующего контракта с европейской фирмой.

Застрелен вместе с сыном: Неизвестные убили мэра пригорода Дамаска
Застрелен вместе с сыном: Неизвестные убили мэра пригорода Дамаска

Ранее сообщалось, что Сирия заключила крупную инвестиционную сделку с дубайской компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов, предусматривающую модернизацию и управление портом Тартус. Этот шаг последовал после расторжения в январе текущего года предыдущего соглашения с российской стороной, действовавшего с 2019 года.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar