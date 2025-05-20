ЕС отменил все экономические санкции против Сирии

Европейский союз отменил все экономические санкции, действовавшие в отношении Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — написала она на странице в соцсети Х.

Каллас подчеркнула, что ЕС оказывал поддержку сирийскому народу в течение 14 лет и планирует продолжать эту помощь.



