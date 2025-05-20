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20 мая, 17:05

ЕС отменил все экономические санкции против Сирии

Каллас: ЕС отменяет все экономические санкции, действующие в отношении Сирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Европейский союз отменил все экономические санкции, действовавшие в отношении Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — написала она на странице в соцсети Х.

Каллас подчеркнула, что ЕС оказывал поддержку сирийскому народу в течение 14 лет и планирует продолжать эту помощь.

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А ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новое правительство Сирии может не удержаться у власти. Американский дипломат прогнозирует, что уже в ближайшее время Сирия может столкнуться с гражданской войной.

Наталья Демьянова
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