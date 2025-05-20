США прогнозируют свержение нового правительства и начало гражданской войны в Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новое правительство Сирии, подконтрольное исламистам, может не удержаться у власти. Американский дипломат прогнозирует, что уже в ближайшее время Сирия может столкнуться с гражданской войной.

Возобновление работы посольства США в Сирии пока невозможно из-за небезопасной обстановки, вызванной активностью представляющих реальную угрозу вооружённых группировок. На фоне этого госсекретарь отметил, что в Вашингтоне допускают сценарий свержения временного правительства.

«Дело не в переходных властях — мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу», — подчеркнул Рубио в ходе брифинга.