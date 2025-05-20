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20 мая, 16:05

США прогнозируют свержение нового правительства и начало гражданской войны в Сирии

Рубио: Новое правительство Сирии может пасть, начнётся гражданская война

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новое правительство Сирии, подконтрольное исламистам, может не удержаться у власти. Американский дипломат прогнозирует, что уже в ближайшее время Сирия может столкнуться с гражданской войной.

Возобновление работы посольства США в Сирии пока невозможно из-за небезопасной обстановки, вызванной активностью представляющих реальную угрозу вооружённых группировок. На фоне этого госсекретарь отметил, что в Вашингтоне допускают сценарий свержения временного правительства.

«Дело не в переходных властях — мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу», — подчеркнул Рубио в ходе брифинга.

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Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в провинции Алеппо произошли вооружённые стычки с участием курдских формирований из состава «Сирийских демократических сил» (СДС) и частей сирийской регулярной армии. В результате ожесточённых боев сирийские правительственные войска отбили у курдских отрядов два ранее занимаемых ими опорных пункта.

Ольга Сливченко
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