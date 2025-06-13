В Совфеде допустили международную изоляцию Израиля из-за атак на Иран

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что эскалация конфронтации Израиля с Ираном может привести к международной изоляции Тель-Авива. Это, в свою очередь, вынудит государство прекратить свои агрессивные военные действия, которые, по его словам, выгодны прежде всего действующему руководству, а не интересам израильского народа.

Сенатор отметил, что в случае масштабной израильской атаки на Иран, являющийся членом ООН, Тегеран получит право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, что фактически позволит ему предпринять ответные действия. Климов также подчеркнул отсутствие явной поддержки Израиля со стороны мировых держав, а США заявили о своём неучастии в возможных бомбардировках Ирана.

«Иран сейчас инкорпорирован достаточно серьёзно в Шанхайскую организацию сотрудничества, в БРИКС, имеет в России очень серьёзный договор, ратифицированный у нас. Ещё у Ирана есть сейчас более-менее устойчивый диалог со многими арабскими государствами. Таким образом, Израиль может оказаться в изоляции и просто вынужден будет завершить вот эти свои агрессивные действия и перейти в политико-правовую плоскость», — сказал Климов в беседе с «Лентой.ру».