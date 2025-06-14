В Израиле заявили о подавлении ПВО Ирана возле Тегерана

Армия Израиля объявила, что их авиация успешно нейтрализовала системы противовоздушной обороны на западе Ирана и в районе Тегерана, что дало возможность ВВС свободно действовать в воздушном пространстве над иранской столицей. Об этом сообщил бригадный генерал Эфи Дефрин на пресс-брифинге.

По его словам, в ночь на 13 июня более 70 израильских самолётов совершили удары по различным целям в Тегеране, включая нейтрализацию местных ПВО. Военный добавил, что теперь Тегеран не защищён и стал уязвимым для израильских атак.

«Дорога на Тегеран проложена. Мы атаковали более 40 целей: ракеты и передовые системы противовоздушной обороны по всему Тегерану, а также пусковые установки и контрольные центры», — сказал он на брифинге.

Дефрин подчеркнул, что израильские ВВС действовали на максимальном удалении от своих границ за всю историю. По его словам, ВВС и разведка Израиля готовились к операции долгие годы.