Израильский дрон снял на видео обнаружение и уничтожение ПВО в самом сердце Тегерана

ВВС Израиля впервые опубликовали кадры и показали, как обнаруживают, а в дальнейшем и уничтожают зенитно-ракетные комплексы в Тегеране. Операция, проведённая в самом сердце иранской столицы, фактически парализовала местную ПВО, обеспечив израильской авиации свободный доступ в воздушное пространство Ирана для будущих действий.

Кадры обнаружения целей. Видео © ЦАХАЛ

По словам бригадного генерала Эффи Дефрина, официального представителя Армии обороны Израиля, в ночной операции приняли участие свыше 70 истребителей.

«Тегеран больше не имеет иммунитета, столица открыта для израильского оперативного охвата», — отметил он.

Высокоточное оружие поразило пусковые установки ЗРК в центральных районах Тегерана, которые были обнаружены незадолго до удара. По данным источников, мишенями стали самые современные комплексы иранской противовоздушной обороны, развёрнутые как в центре, так и на севере столицы, а также их дальнобойные аналоги. Израильские ВВС сосредоточились на нейтрализации новейших иранских систем «Хордад-15», чья эффективная дальность достигает 120 километров.