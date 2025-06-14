Прилёт иранской ракеты по городу Ришон-ле-Цион в Израиле попал на видео

Момент прилёта иранской ракеты по жилому кварталу в израильском городе Ришон-ле-Цион попал на видео. Ролик распространяется в соцсетях.

Напомним, Израиль нанёс массированный авиаудар по иранской территории в ночь на 13 июня, а минувшей ночью Тегеран ответил масштабным обстрелом баллистическими ракетами. Иранцы сообщили, что о гибели минимум 78 мирных жителей под израильскими ударами, ранены свыше 320 человек. Израиль сообщил о четверых погибших и 70 пострадавших со своей стороны.