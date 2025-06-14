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Регион
14 июня, 11:55

Прилёт иранской ракеты по городу Ришон-ле-Цион в Израиле попал на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Момент прилёта иранской ракеты по жилому кварталу в израильском городе Ришон-ле-Цион попал на видео. Ролик распространяется в соцсетях.

Прилёт иранской ракеты. Видео © X / leandroOnX

Напомним, Израиль нанёс массированный авиаудар по иранской территории в ночь на 13 июня, а минувшей ночью Тегеран ответил масштабным обстрелом баллистическими ракетами. Иранцы сообщили, что о гибели минимум 78 мирных жителей под израильскими ударами, ранены свыше 320 человек. Израиль сообщил о четверых погибших и 70 пострадавших со своей стороны.

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Юрий Лысенко
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